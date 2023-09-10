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علاء عابد: لقاءات الرئيس السيسي على هامش مجموعة العشرين تستهدف تعزيز التعاون

كتب:

محمد يوسف
01:37 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
النائب علاء عابد

النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إنّ لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين مع عدد من الرؤساء والوزراء والمستشارين للدول المشاركة، تؤكد حرصه على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

تعزيز العلاقات مع كافة دول العالم

وأضاف عابد، اليوم، أنّ الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى تعزيز العلاقات مع كل دول العالم لفتح أسواق استثمارية واعدة في مصر خاصة وإفريقيا عامة؛ لتحسين الاقتصاد الوطني للدول الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنّ هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط.

بحث القضايا في مختلف المجالات

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنّ هذه اللقاءات تطرقت أيضًا إلى بحث كافة القضايا في مختلف المجالات لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلَا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتابع بأنّ اللقاءات تطرقت إلى بحث آليات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

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بقلم محمد يوسف