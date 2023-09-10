كاتب صحفي: الرئيس السيسي هو الصوت الأبرز في أفريقيا خلال العقد الأخير

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الصوت الأبرز في أفريقيا خلال هذه المرحلة، وربما عبر العقد الأخير بأكمله، منذ توليه مسؤولية البلاد عام 2014، متابعا: «القارة الأفريقية شهدت قفزات كان من المفترض حدوثها من 30 أو 40 سنة، لكن قُدر لمصر أن تترك عمقها الأفريقي».

مشاركة مصر في قمة العشرين

وأضاف «القاضي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذل جهودا مضاعفا منذ توليه المسؤولية، بشأن كيفية استرجاع قيمة مصر الحقيقية وعمقها الأفريقي، مشيرا إلى أنّ مشاركة مصر والاتحاد الأفريقي في قمة العشرين جاء بناء على دفع كبير بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند خلال آخر عامين، ليكون لأفريقيا تمثيل دائم ومستمر داخل القمة، فضلا عن المحافل الأخرى بنفس السياق والمستوى.

انضمام مصر لقمة بريكس

وأكد أنّ انضمام مصر إلى قمة بريكس في الفترة الماضية يدل على تحريك للمياه الراكدة وتعزيز لدور مصر، مشيرا إلى أنّه كان من الضروري وجود الاتحاد الأفريقي في قمة العشرين لكي يدافع عن ثروات القارة ومواردها وطاقاتها المستنزفة والمستغلة خلال الفترة الماضية.