«بيطري القاهرة»: نصيب الفرد بالعاصمة من اللحوم 6 كيلوجرامات سنويا

كشف تقرير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويا بمحافظة القاهرة بلغ 6 كيلوجرامات، وبلغ إنتاج المحافظة من اللحوم الحمراء 61077.92 طن سنويا، كما بلغ إنتاج المحافظة من اللحوم البيضاء 152.3 طن سنويا.

إنتاج الألبان

وفيما يتعلق بإنتاج الألبان، شهدت محافظة القاهرة زيادة عدد المزارع المنتجة للألبان عام 2022 بمقدار مزرعتين، ما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للألبان لأكثر من الضعف، وذلك مقارنة بالعاميين السابقين حيث بلغ إنتاج الألبان بالقاهرة عام 2022 نحو 3952.8 طن ألبان.

الدواجن والألبان

بلغت الطاقة الكلية السنوية بمزارع الدواجن بمحافظة القاهرة للدجاج البدارى «تسمين» 391164 ألف دجاجة، وبلغت الطاقة الإنتاجية السنوية بمزارع الدواجن بالقاهرة للرومي تسمين إلى 48381 ألف رومى، والإنتاج السنوي من بيض المائدة عام 2022 زاد بنسبة 10%.

الثروة الحيوانية

وأوضح التقرير أن الحصر العام للثروة الحيوانية بالمحافظة بلغ 6444 رأسا منها 2393 أبقار، 2256 أغنام، 1200 جاموس، 575 ماعز، 18 دواب، 2 جمال، وتنوعت الثروة الحيوانية داخل أحياء القاهرة كما يأتى..

- حلوان: 279 رأس أبقار، 54 جاموس، 322 أغنام ،12 ماعز .

- حي 15 مايو: 35 رأس أبقار، 3 جاموس، 437 أغنام، 117 ماعز.

- مصر القديمة : 117 أبقار، 17 جاموس، 50 أغنام، 31 ماعز.

- المعادى: 400 أبقار، 50 جاموس، 600 أغنام.

- غرب مدينة نصر: 350 أغنام ، 150 ماعز.

-المطرية : 143 أبقار ، 12 جاموس.

- المرج: 1038 أبقار، 830 جاموس، 177 أغنام ، 66 ماعز.

- بولاق: 49 أغنام، 14 ماعز.

-منشأة ناصر: 61 أبقار ، 3 جاموس، 106 أغنام، 45 ماعز.

- الشرابية : 25 جاموس.

- التبين : 199 أبقار، 93 جاموس، 54 أغنام، 121 ماعز.

- البساتين: 93 أبقار، 56 أغنام، 19 ماعز.

- الخليفة: 29 أبقار.