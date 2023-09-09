8 إجراءات من محافظة القاهرة لاستقبال العام الدراسي.. أبرزها إزالة الإشغالات

بدأت محافظة القاهرة استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع مديرية التعليم ورؤساء الأحياء وعدد من الجهات من أجل إنهاء كل الاستعدادات وإزالة أي عراقيل.

التركيز على نظافة محيط المدارس

وجاءت أبرز الإجراءات كالتالي:

- التركيز على نظافة محيط المدارس وإزالة أي تراكمات أو مخلفات.

- رفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى المدارس.

- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين في نطاق المدارس وتحديدا أمامها.

- صيانة أعمدة الإنارة في الطرق المحيطة بالمدارس.

- التأكد من انتهاء أعمال الصيانة داخل المدارس ودورات المياه والمقاعد وتطهير المدارس لاستيعاب الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

- التنسيق مع هيئة النظافة ورؤساء الأحياء ومديرية التعليم لإزالة أي مشكلات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

معارض مدرسية

- الإعداد لإقامة أكبر عدد من المعارض بالأحياء لتوفير مستلزمات المدارس من ملابس وأدوات مكتبية وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وذلك يتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

- التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف لمتابعة عمل وصلات المياه والصرف الصحي وتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار.