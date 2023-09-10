حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، غدا، يكون حارا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل.

أمطار على السواحل

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية «السلوم ومطروح»، على فترات متقطعة.

كما يشهد نشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة غدا الاثنين على أنحاء الجمهورية:

درجات الحرارة غدا الاثنين 11-9-2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.