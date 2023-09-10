كولر يهنئ موديست بعد التوقيع للأهلي

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تهنئة الفرنسي أنطوني موديست لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني بالتوقيع للقلعة الحمراء لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مكالمة بين كولر وموديست

وأفاد مصدر مسؤول داخل الأهلي أن كولر قام بعقد مكالمة فيديو سريعة مع المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عامًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي أجراه في ألمانيا وتوقيع عقود انتقاله للفريق الأحمر لموسمين بشكل رسمي.. التفاصيل من هنا

وتحدث كولر مع موديست عبر التليفون الخاص بوكيل أعمال المدرب السويسري الذي يتواجد رفقة أمير توفيق لتهنئته على الصفقة.

ومن المقرر وصول موديست إلى القاهرة رفقة أمير توفيق خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الأحد على أن يقوم بجلسة تصوير في النادي والإعلان عن الصفقة غدًا الإثنين.

ويخضع موديست إلى فحص طبي شامل جديد في القاهرة وذلك قبل انضمامه رسميًا إلى تدريبات الفريق في ملعب التتش بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في مدينة الطائف بالسعودية، إذ يدخل الأهلي اللقاء كونه بطل دوري أبطال أفريقيا فيما يخوض اتحاد العاصمة المباراة بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.