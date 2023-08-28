عاجل.. كولر يصدم إمام عاشور قبل السوبر الأفريقي

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق، المنضم حديثًا من صفوف ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي، إن كولر بدأ ترتيب أوراقه لحسم قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مشددًا على أنه قرر استبعاد إمام عاشور من حساباته الفنية في المباراة.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي؛ إذ يدخل الأحمر المباراة كونه بطل دوري أبطال أفريقيا، ويشارك الفريق الجزائري بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.

أسباب استبعاد كولر لإمام عاشور من قائمة الأهلي في السوبر

وأوضح المصدر أن كولر قرر استبعاد إمام عاشور من حساباته في الوقت الراهن، بسبب عدم انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية.

وتابع: «إمام عاشور خارج حسابات كولر بالسوبر في الوقت الراهن، ومن المقرر مشاركة اللاعب بتدريبات الأهلي في النمسا لتجهيزه للموسم الجديد».

ولفت المصدر إلى أن «اللاعب يغيب منذ فترة طويلة ويحتاج لبعض الوقت، من أجل الانسجام مع باقي اللاعبين، وهو ما يسعى له الجهاز الفني خلال معسكر النمسا».