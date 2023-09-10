بنك القاهرة يطلق حملة البطاقات الائتمانية على المشتريات تحت شعار «اصرف واكسب»

أطلق بنك القاهرة حملته الترويجية الجديدة تحت شعار «اصرف واكسب»، إذ يقدم البنك فرصاً للفوز بـ30 جائزة لحاملي البطاقات الائتمانية عند استخدامها في المعاملات الشرائية المختلفة، بدأت فعاليات الحملة من 1 أغسطس وتستمر حتى نهاية سبتمبر 2023.

وقال محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لبنك القاهرة، إنَّ الحملات الترويجية التي يحرص البنك على إطلاقها تأتى في إطار توجه البنك نحو تفعيل مختلف وسائل الدفع الإلكترونية التي يقدمها لعملائه وتقليل التعامل النقدي والذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك لدعم الشمول المالي.

زيادة تعاملاتهم بالبطاقات في مختلف مشترياتهم

كما أكّد حرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع مثل البطاقة الكلاسيكية، البطاقة الذهبية، بطاقة التيتانيوم، بطاقة البلاتينيوم، بطاقة ورلد ايليت، وقد بلغت الزيادة في عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 11% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% في رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023.

تحقيق الحد الأدنى للإستخدام الشهري

الحملة تمّ تصميمها لتشجيع وحث عملاء البطاقات الائتمانية على زيادة تعاملاتهم بالبطاقات في مختلف مشترياتهم سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الانترنت، إذ تشمل الحملة التسويقية حاملي بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.

ويتمّ اختيار الفائزين طبقًا لأعلى عدد معاملات شرائية مع تحقيق الحد الأدنى للاستخدام الشهري طبقاً لنوع البطاقة والذي تمّ الإعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك ومختلف القنوات الدعائية والتسويقية الأخرى، كما سيتمّ تسليم الجوائز خلال الشهر التالي من الحملة -كل شهر على حدة- ويحق للعميل الفوز بالجائزة مرة واحدة فقط.