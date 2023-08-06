كيف تحصل على 36 ألف جنيه عائد من الاستثمار في شهادة بنك مصر الثلاثية؟

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، من خلال طرح شهادات جديدة، لتوفير مجموعة من الأوعية الادخارية، التي تتماشى من جميع فئات المجتمع، لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي كبير ومضمون.

الحصول على عائد مادي 36 ألف جنيه

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول على عائد مادي يصل إلى 36 ألف جنيه سنوياً، من خلال الاستثمار في شهادات بنك مصر الثلاثية ذات العائد بنسبة تصل إلى 18%.

الاستثمار في شهادة بنك مصر الثلاثية 18%

في حالة استثمار 200 ألف جنيه في شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد السنوي 18%، يكون أمام صاحب الشهادة فرصة للحصول على عائد يقدر بنحو ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، ليصل العائد السنوي من الشهادة إلى 36 ألف جنيه.

مميزات شهادة بنك مصر الثلاثية بعائد 18%

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة 18% سنويًا.

- دورية صرف العائد: شهري.

قرار المركزي المصري الأخير

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.75%.