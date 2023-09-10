«الإدارية العليا» تُلغي حكما لصالح مدرس ببورسعيد وتعيد محاكمته

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، بقبول الطعن المقام من مُعلم اللغة الإنجليزية بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين سابقًا، وحاليًا بمدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين بالدرجة الأولى، على مجازاته بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 174 لسنة 8 ق إلى المحكمة التأديبية بمحافظة بورسعيد للفصل فيها بهيئة مغايرة.

لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعن معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين سابقًا، وحاليًا بمدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين بالدرجة الأولى، في تاريخ 28/4/2018 وبمقر عمله سالف الذكر بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفه السابق لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها خارجاً بذلك عن مقتضى الواجب الوظيفي للوظيفة العامة ولم يتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.

عدم إمكانية التمييز بين الدرجات الأصلية والمعدلة

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أولًا راجع عدد مائة ورقة إجابة الأولى لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي المدرسة بورسعيد الإعدادية بنات المسلسلين من رقم 1 حتى رقم 100 بقلم مدادة أحمر مشابه للون مداد قلم مقدر درجات تلك الأوراق المصحح دون قيامه بطمس أو شطب الدرجة الأصلية، مما جعل السؤال الواحد أكثر من درجة وبنفس اللون مما ترتب عليه عدم إمكانية التمييز بين الدرجات الأصلية والمعدلة، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

أهمل في مراجعة عدد مائة ورقة إجابة المسلسلين من رقم 1 حتى رقم 100 الخاص بامتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين المشار إليها سلفا مما ترتب عليه وجود بعض الأخطاء الفنية التي كانت تستوجب تلافيها بمعرفته كمراجع لتلك الأوراق، والتي تم اكتشافها عن طريق المختصين بتوجيه اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

- لم يقم بتسليم محضر تصحيح عدد مائة ورقة إجابة المسلسلين من رقم 1 حتى رقم 100 المعد بمعرفة كنترول مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين بعد الحصول على توقيعات المعلمين بقسم اللغة الإنجليزية المصححين عليه إلى كنترول تلك الأوراق دون محضر تصحيح مما ترتب عليه عدم إمكانية تحديد المسئول عن الأخطاء المتواجدة بتلك الأوراق والتي اكتشفت بمعرفة لجنة توجيه اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

- قام أثناء أعمال تصحيح أوراق إجابات مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين باصطناع نموذج محضر تصحيح عدد مائة ورقة إجابة المسلسلين من رقم 1 حتى رقم 100 بالمدرسة المشار إليها وحصوله على توقيعات المعلمين يقسم اللغة الإنجليزية عليها بالتحايل مما ترتب عليه تعطيل عمل كنترول تلك المدرسة بشأن تلك الأوراق لمخالفته نموذج محضر التصحيح المعد بمعرفة الكنترول ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

- لم يقم بتسليم عدد 91 ورقة إجابة لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين إلى معلمي تلك المادة لتصحيحها أثناء انعقاد أعمال التصحيح وذلك بعد استلامها من كنترول تلك المدرسة بصفته مشرف قسم للغة الإنجليزية بها والمنوط بذلك وقيامه بعد استلام تلك الأوراق من كنترول تلك المدرسة بإعادتها إلى الكنترول مرة أخرى دون تصحيح لعدم تسليمهم إلى المعلمين المصححين لتصحيحهم ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

- انصرف من مقر عمله بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين أثناء أعمال تصحيح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي رغم أنه المنوط به استلام أوراق إجابات ذلك الامتحان من كنترول تلك المدرسة بصفته مشرف تلك المادة على نحو ترتب عليه تعطيل أعمال تصحيح تلك المادة ودون حصوله على تصريح بذلك من مدير تلك المدرسة ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.