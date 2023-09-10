دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب فوه، بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية بمركز شباب فوه، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بحضور 45 عضو من أعضاء مراكز شباب «فوه، والعلوى، وسنديون، وشمشيرة».

مهارات التعامل مع الحالات الطارئة

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تُساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية

وقدّم الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب فوه الدكتوره جهاد رمضان، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.