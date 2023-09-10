محافظ كفر الشيخ: تنفيذ محطة صرف قومسيون بـ150 مليون جنيه لخدمة 50 ألف نسمة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الإنشاءات الجارية في محطة معالجة صرف صحي بقرية «قومسيون الفار»، على مساحة 6 أفدنة، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، بقرى مركز مطوبس، مشيراً إلى أنها حال اكتمال المشروع سوف تخدم نحو 50 ألف نسمة في 6 قرى، ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، والتي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

الانتهاء من الأبنية لخرسانة لجميع وحدات المحطة

وأكد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان السبت، أنه تم الانتهاء من الأبنية لخرسانة لجميع وحدات المحطة، وهي المدخل والمصافي، وحوضي التهوية، وحوضي الترسيب، وحوضي التركيز، وأحواض التجفيف، و الانتهاء من مبنى المخزن والورشة، والانتهاء من مبنى البلورات، ومبنى المحولات، ومبنى المولد، والمبنى الإداري، وجاري العمل في إنشاء سور المحطة.

تنفيذ 70% من أعمال الإنشائية للمحطة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 70%، كما تم توريد 50% من المهمات الكهروميكانيكية للمحطة، وتم البدء في تركيبها، والمحطة بطاقة استيعابية 5 آلاف متر مكعب يوميا، وسيتم إجراء توسعة مستقبلية لها لكون بطاقة 7.500 ألف متر مكعب يوميا.

ومن جانبه، أكد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفر الشيخ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تخدم المحطة 6 قرى «قومسيون شرق العضمة، وقومسيون غرب التويبنة ، والفار، والبرانية، والقن، والمنشية القبلية »، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاءات المحطة والبدء التجريبي في 31 مارس 2024م.