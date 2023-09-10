يوم كامل دون دراسة لكل صف.. تكليف جديد من «التعليم» للمدارس

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بشأن خطة الوزارة في تنفيذ الأنشطة ودمج التكنولوجيا المعلومات بجميع أنواعها في المدارس للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وتفاصيل فترة المشاهدة ويوم الأنشطة «الثقافي والرياضي والفني والعلمي».

فترة مشاهدة بالمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية، أو «فترتين لمادة اللغة العربية» والفترة تعادل حصتين دراستين، لعرض المادة التعليمية من خلال «السبورة الذاكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر» لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب ويخصص باقي النصاب لحصص المادة.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه يتم مناقشة المحتوي التي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية من خلال مسؤول التطوير التكنولوجي، وجدول مواعيد إذاعة المحتوي التعليمي على القنوات للطلاب، لتمكنيهم من متابعتها بالمنزل، وعلى ذلك سيكون هناك وقت كافٍ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي علي حدة، دون التأثير على خطة توزيع المنهج، ويتم تقسيم طلاب نفس الصف، حال ارتفاع كثافة الطلاب بالصف، بين ممارسة النشاط الرياضي والفني والعلمي طوال اليوم المخصص لذلك، والتعاون مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، لتوفير الأدوات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة وتنظيم المسابقات، وتوزيع الهدايا العينية علي المتميزين، والمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين.

وطالبت وزارة التعليمة، بتحميل المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية لإتاحتها الطلاب، وتفعيل استخدام التقنيات للتكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة تجنبا لإهدار الوقت وترشيدا للنفقات.