«التعليم» تعلن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بـ«نظام الحصة»

أعلنت المديريات التعليمية، فتح باب التقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك سدًا للعجز بالمدارس شديدة العجز، وذلك بناءً على الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ الصادر من وزير التربية والتعليم، بسد العجز بالمدارس والتخصصات المطلوبة.

شروط للتقدم للعمل بالحصة 2023

وأوضحت المديريات التعليمية، شروط وقواعد الترشيح والمفاضلة للمتقدمين للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2023-2024:-

- من كليات عام وأزهر.

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة (امتياز - جيد جدًا جيد - مقبول) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد.

- الأعلى مؤهلًا: (الماجستير - الدكتوراه).

- الأكثر في مدة الخبرة: المدة التي قضاء المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس.

- الأقدم تخرجًا.

- الأكبر سنًا.

الأوراق المطلوبة للتقدم للعمل بالحصة

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي 2023-2024:-

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع و4 صور منه.

- تقديم ما يفيد بأنَّ لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

- 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- 4 صور لشهادة الميلاد.

- دوسیه به جميع المستندات.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.