«التعليم» تكشف آخر موعد لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ آخر موعد لتلقي طلبات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، غدا الإثنين، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة تظلمات الثانوية العامة» وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة.

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنّ التقديم بالبريد الموحد، ويتم اختيار المواد التي يريد التظلم عليها، كما سيتم الإبلاغ عن موعد ومكان الاطلاع على ورق الإجابة، والاطلاع على نتيجة التظلمات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، منافذ الدفع البنكي المخصصة لرسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وهي «البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023، كما يلي.

- الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد.

- دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وهي «200 جنيه للمادة».

- تسدد بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها.

- ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

- تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.