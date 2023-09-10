محافظ مطروح: 90 مشروعا توفر 289 فرصة عمل للشباب

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم تنفيذ 90 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد.

وقال محافظ مطروح، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر.

توفير 289 فرصة عمل للشباب

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، في بيان، أن المبادرة نجحت في توفير نحو عدد 289 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة وتنوعت المشروعات ما بين مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية، مشيرا أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها نحو 4.4 مليون جنيه حتى الآن، وذلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة، مما ساهم في رفع مستوى دخول المواطنين والحد من البطالة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.