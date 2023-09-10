إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح هربا من حرارة الجو (صور)

شهدت شواطئ مرسى مطروح إقبال المصطافين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هربا من حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة بمختلف أنحاء البلاد، وذلك للاستمتاع بأجواء البحر اللطيفة.

أجواء مميزة على شواطئ مطروح

وأكد أشرف فؤاد، أحد العاملين في شاطئ روميل، لـ«الوطن»، استقبال المصطافين مع شروق الشمس، في أجواء رائعة، خاصة أن روميل من الشواطئ الشعبية والتي يتوافد عليها أعداد كبيرة، ورحلات اليوم الواحد، خاصة يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، ونوفر للزائرين أماكن للجلوس مصنعة بأسقف من جريد النخل والبوص، تلطف الأجواء.

شواطئ يقبل عليها المصطافون

وقال عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المصطافين يقبلون على العديد من الشواطئ منها غرب مدينة مرسى مطروح، وهي شواطئ عجيبة وأم الرخم والأبيض العام وبلوبيتش وزمردة الأبيض، والمروة ومالديف الأبيض ولؤلؤة الأبيض وكليوباترا والغرام، وكذلك شواطئ وسط مطروح وهي البوسيت والليدو ومطروح العام والبسنت والنخيل 1 والنخيل 2 والفيروز وباب البحر وروميل، وشواطئ شرق المدينة وهي الرميلة وعلم الروم ومينا حشيش.

خدمات مميزة للمصطافين

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توفير جميع الخدمات للمصطافين على الشواطئ من فرق إنقاذ وكافتيريات ومطاعم ودورات مياه وغرف خلع ملابس ومتابعة من إدارة الشواطئ على مدار الساعة، من خلال المرور على البحر والتحذير في حال ارتفاع الأمواج من الشواطئ المفتوحة إلى الشواطئ الداخلية المستقرة.