حبس عنصر إجرامي بتهمة تجارة المخدرات في الإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال، في القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل بيعها وتوزيعها علي صغار التجار والمدمنين.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير امن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز تفيد بيع أحد الأشخاص المواد المخدرة، علي نشاط واسع.

ضبط المتهم

ووجه اللواء هشام مروان بتشكيل فريق بحث ضم الرائد سيد نصر الله، والنقيبين محمود طارق ومنان صلاح، لاستهداف المتهم وضبط المواد المخدرة المضبوطة بحوز المتهم.

ونجحت مأمورية مكبرة في ضبط المتهم ويدعى «س.س.ل»، في الثلاثينيات من العمر، ومقيم بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل بيعها وترويجها علي المدمنين.

حبس المتهم

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكميائي لاثبات مابها من مخدر، وارفاق التقرير في أوراق القضية.

وواجهت جهات التحقيق في الإسماعيلية، المتهم بما ضبط بحوزته من مواد مخدرة وقررت التحفظ علي المضبوطات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة انهاء تحريات المباحث حول الواقعة.