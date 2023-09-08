«مقاولات الإسماعيلية»: مصر بها بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسعات

أكد أحمد سامي سليم، أمين صندوق مساعد ورئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية في الإسماعيلية، أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بشأن استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية.

تحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير

أضاف أحمد سامي سليم، أنّ الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق تقدم اقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وأنشئت بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما نوّه أمين مساعد صندوق تجارية الإسماعيلية بدور المواطن والذي تجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحمل تبعاتها عندما لمس جدية الدولة في تنفيذها.

دور حياة كريمة

واختتم أحمد سامي سليم، مؤكدًا أنّ مبادرة الرئيس حياة كريمة تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري بتكلفة 40 مليار دولار، لافتا إلى أنّها لصالح المواطن البسيط في القري والمركز والمناطق النائية بالمحافظات.