قافلة طبية تستهدف قرى مركز التل الكبير في الإسماعيلية بـ9 عيادات

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انطلاق قافلة طبية تخصصية في كفر الشيخ عطية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير تضم العديد من التخصصات ومركز متنقل للأشعة.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة مستمرة علي مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري بوحدة كفر الشيخ عطية بالتل الكبير.

قافلة طبية في قرى مركز التل الكبير

وأضاف «حطب»، أن القافلة تضم عدة عيادات تخصصية، هي عيادات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة وجراحة الأسنان والمسالك البولية، إلى جانب عيادة متخصصة للكشف عن أمراض السكر وضغط الدم.

وقال «حطب»، في بيان، إن العيادات تضم معملا للدم، ومركزا متنقلا للأشعة، إلى جانب صيدلية توفر أكثر من 80 صنفا دوائيا في مختلف التخصصات، على أن يتم الصرف بالمجان.

قافلة توعوية على هامش القافلة

وأعلن وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن القافلة تضم عددا من الندوات التثقيفية لأهالي المنطقة، لتوعيتهم باهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، والحصول علي لقاح كورونا وأهمية اتباع الاجراءات الاحترازية لمنع انتقال أو نقل الفيروس.

وأشار إلى أن القافلة تستهدف عمل استبيان واستطلاع رأي الجمهور في الخدمات الطبية، وإعداد تقارير مدققة بالحالات الصحية، خاصة ممن يحتاجون إلى متابعة صحية وإجراء فحوصات أو عمليات جراحية.