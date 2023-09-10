بدء تسليم المرحلة الرابعة لكارت فيزا لأصحاب المعاشات ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد البدء في تسليم المرحلة الرابعة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة «كارت ميزا»، وذلك بداية من غد الإثنين 11 سبتمبر وحتى الاثنين المقبل 18 سبتمبر، ويتم توزيع البطاقات من مقر «ديوان عام محافظة بورسعيد»، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

جهات محددة تتسلم كارت فيزا

وأعلنت محافظة بورسعيد أنه من المقرر توزيع بطاقات المرحلة الرابعة من كارت فيزا على أصحاب المعاشات في جهات التالية معينة وهي..

مديرية التربية والتعليم (إدارة شمال _ ملحق مركزية) التعليم العالي ( تجارة _ تمريض _ نوعية) التوكيلات الملاحية الجمعيات الأهلية ملحق الشئون الصحية ملحق الأزهر ملحق الشركة البورسعيدية ملحق قطاع عام

كارت فيزا والتحول الرقمي

يذكر أن الكارت الموحد هو من منظومة التحول الرقمي بطاقة الكترونية مسبقة الدفع، وتستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم كارت فيزا فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.