استعدادات مكثفة في المدراس بالمنوفية لاستقبال العام الدراسي الجديد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 / 2024، ومدى جاهزية المدارس وكافة المرافق بالإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

استعدادات المدارس في المنوفية للعام الدراسي الجديد

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلى أنه تم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة بإجمالي 2616 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وبطاقة 24 ألفا و243 فصلا دراسيا لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولى، والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبيل بداية العام الدراسي.

التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لاستكمال الاستعدادات

ووجَّه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية كل المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والتأكد من الانتهاء من كل إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد تمهيداً لبدء العام الدراسى الجديد، وكذا التأكد من الانتهاء من إجراءات الصيانة اللازمة بباقي المدارس وفقاً للاشتراطات الفنية والمعايير الصحية حفاظاً على صحة الطلاب.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة ، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية.