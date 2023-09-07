تمويل أكثر من 3 آلاف مشروع للشباب بقيمة 84 مليون جنيه في المنوفية

سلم اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شهادات إتمام البرنامج التدريبي «ابدأ مشروعك SYB»، لعدد من رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، إيهاب حجازي المدير الإقليمي، لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أحمد علام نائب مدير الجهاز فرع المنوفية والوفد المرافق.

محافظ المنوفية يجري حوارا مفتوحا مع الشباب

وأجرى محافظ المنوفية، حوارا مفتوحاً مع الشباب، أكد خلاله تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للشباب من رواد الأعمال، ومساندتهم في تنفيذ المشروعات المستهدفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائمًا إلى دعم وتأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات المتنوعة، موجهاً مدير تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بضرورة التوسع في عقد العديد من اللقاءات الحوارية مع الشباب لتعريفهم بالمشروعات القابلة للتنفيذ والاستفادة من البرامج التدريبية لاكسابهم قدرات ومهارات وسمات رواد الأعمال.

برنامج ابدأ مشروعك في محافظة المنوفية

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، أن البرنامج التدريبي «ابدأ مشروعك»، يساهم في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتدريب على كيفية توليد خطة عمل ذات جدوى ومبنية على أسس اقتصادية صحيحة، لخلق ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه منذ نشأة الجهاز وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، تم ضخ إجمالي تمويل مليارين و48 مليون جنيه، لتمويل 90 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، والمساهمة في توفير نحو 193 ألف فرصة عمل، فضلًا عن تقديم منح بإجمالي تمويل 192 مليون جنيه، وتوفير ما يزيد عن مليون فرصة عمل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة.

تمويل أكثر من 3 آلاف مشروع في محافظة المنوفية في ستة أشهر

فيما أشار مدير جهاز تنمية المشروعات، إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، جرى تمويل 3 آلاف و500 مشروع، لتوفير 4 آلاف فرصة عمل بقيمة 84 مليون جنيه، وتقديم منح بإجمالي تمويل أكثر من 6 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، كما قدّم الجهاز، خدمات غير مالية في مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات بإجمالي 859 طلبًا بعدد 855 عميلًا، وقد تنوعت ما بين «تسجيل في سجل الموردين، ريادة الأعمال، تعريف بالخدمات غير المالية، خدمات الباركود والتكامل، تقديم دراسات جدوى استرشادية»، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة، التي شملت إصدار بطاقات ضريبية، تراخيص مؤقتة ونهائية، شهادات تصنيف وغيرها.

وفى نهاية اللقاء، أهدى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محافظ المنوفية درع الجهاز، تقديرا لدوره الرائد ورؤيته الإستراتيجية في رعاية رواد الأعمال ونشر ثقافة وفكر العمل الحر، كما أشاد شباب رواد الأعمال بمجهودات المحافظ الميدانية ومتابعته الدورية لكافة المشروعات التنموية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.