صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية في المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة، ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي ينظمها للتعرف على طلبات وشكاوى المواطنين.

صرف مبالغ مالية لحالات إنسانية

وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية بنواحى أشمون والباجور وشبين الكوم، تنوعت بين 5 أشقاء أيتام بمراحل التعليم المختلفة ولايوجد عائل لهم لمساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة، ومواطنة تعاني ابنتها من ضيق بالقصبة الهوائية وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية وتحتاج إلى عمليات أخري.

كما وجه محافظ المنوفية بصرف مبلغ مالي لمواطنة أخرى تعول أسرتها وليس لديها مصدر ثابت للدخل مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.

طلبات المواطينن في اللقاءات اليومية

وتضمن اللقاء طلب معلمة بمدرسة جزى الابتدائية بنين تلتمس نقلها إلى مدينة منوف، وأخرى معلم لغة عربية تلتمس الموافقة على نقلها من قسم اللغة العربية إلى قسم المكتبات مراعاة لظروفهما الصحية والاجتماعية، وكلّف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين وبما لايخل بسير العملية التعليمية.