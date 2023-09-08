ضبط 300 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمبي في المنوفية

قال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، إن إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف شنت حملة تفتيشية مكبرة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة بنطاق المدينة.

صبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف «حماد» أن الحملات أسفرت عن ضبط 300 كجم دواجن وكبدة ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال تلك الواقعة .

تحصين المواشي ضد الأمراض

وعلى صعيد آخر، وفى ضوء المتابعة الدورية لأعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم الانتهاء من تحصين 366 ألف و 920 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 98% منذ بدء العمل بالحملة وحتى الآن.

وأكد أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، وتنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.