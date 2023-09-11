بعد فوز «Poor Things».. الأسد الذهبي الطريق المباشر لـ«أوسكار»

ترتفع التوقعات بتواجد فيلم «Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس في أكثر من فئة في سباق أوسكار 2024، خاصة بعد حصوله على جائزة «الأسد الذهبي» لأفضل فيلم في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي، إذ من المتوقع أن ينافس الفيلم على جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج بالإضافة إلى أفضل ممثلة لـ إيما ستون، على أقل تقدير، وفقا لموقع «فارايتي».

على مدار السنوات الماضية كان هناك ارتباط وثيق بين الأفلام الأمريكية الفائزة بجوائز مهرجان فينيسيا والأفلام المرشحة والفائزة بجائزة أوسكار أفضل فيلم، ففي عام 2020 حصل الفيلم الأمريكي «Nomadland» للمخرجة كلوي تشاو على «الأسد الذهبي» وحصل بعدها على جائزة أوسكار أفضل فيلم في 2021، وفي عام 2019 ذهب «الأسد الذهبي» لـ «Joker» للمخرج تود فليبس، وبالفعل نافس الفيلم على جائزة أوسكار أفضل فيلم بجانب 10 جوائز أخرى، ولكنه فاز بجائزتي أفضل ممثل لـ خواكين فينيكس وأفضل موسيقى تصويرية.

من «Nomadland» لـ «La La Land».. أفلام فينيسيا في سباق الأوسكار

وفي 2018 حصل «The Shape of Water» إخراج جييرمو ديل تورو على جائزة أوسكار أفضل فيلم، وذلك بعد حصوله على «الأسد الذهبي» في ختام مهرجان فينيسيا عام 2017، وفي العام السابق عرض فيلم «La La Land» للمخرج دامين شازيل للمرة الأولى في الدورة الـ 73 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وكان صاحب الواقعة الشهيرة في حفل أوسكار الـ 89، عندما تم الإعلان عن فوزه بالجائزة بالخطأ قبل التراجع والإعلان عن فوز فيلم «Moonlight»، وترشح الفيلم لـ 14 جائزة أوسكار، وفاز منها بـ 6 جوائز.