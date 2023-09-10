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معلومات عن فيلم Poor Things بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم في فينيسيا

كتب:

محمود الرفاعى
12:30 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
Poor Things

Poor Things

حاز فيلم Poor Things على جائزة أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ80، الذي أقيم في الفترة بين 30 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الجاري، والذي يطلق عليه جائزة الأسد الذهبي.

تفاصيل فيلم Poor Things

يرصد الوطن عدد من المعلومات عن فيلم Poor Things

فيلم Poor Things يعتمد بشكل كبير على رواية خيالية علمية للكاتب ألسدير جراي.

رواية فيلم Poor Things تتمحور أحداثه حول بيلا باكستر الجميلة والمهووسة والتي أعُيدت للحياة بدماغ رضيع.

هدف فيلم Poor Things يدور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر

يضم فريق عمل فيلم Poor Things الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور Max KcCandles

قصة فيلم Poor Things

تكشف قصة فيلم Poor Things قصص عن الفتاة بيلا التي تعيش بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور، وتتعلم كل شيء علي فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء

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بقلم محمود الرفاعى