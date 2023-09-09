الأفلام الأقرب للفوز بجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي اليوم

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما في العالم عن حفل ختام الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يشهد توزيع جوائز الأسد الذهبي للأفلام الفائزة في المسابقة الرسمية للمهرجان التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج الأمريكي داميان تشازيل، بجانب المسابقات الموازية.

ومن المقرر أن تقدم الممثلة الإيطالية كاترينا مورينو حفل الختام المقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

يقع فيلما «Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس و«Green Border» للمخرجة البولندية أنيسكا هولاند على مسافة متقاربة من الفوز بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في ختام مهرجان فينيسيا، وإذا فاز فيلم «Green Border» فستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تفوز فيها مخرجة بالجائزة الأولى في مهرجان فينيسيا، ولكن يعتبر الكثيرين أن «لانثيموس» هو المرشح الأوفر حظًا خلال موسم الجوائز القادم، وفقا لموقع «يورونيوز».

«Poor Things» الأقرب إلى جائزة الأسد الذهبي.. وبرادلي كوبر يقترب من أفضل مخرج

وإذا حصل فيلم «Poor Things» على جائزة الأسد الذهبي سوف تذهب جائزة جائزة لجنة التحكيم الكبرى لـ «Green Border»، وقد يحصل على الجائزة أيضا فيلم «La Bête» إخراج برتران بونيلو، بينما يعتبر الفيلم الياباني «Evil Does Not Exist» إخراج ريوسوكي هاماجوتشي هو الأقرب لـ جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ولكن قد يحصل عليها أيضا فيلم «Io Capitano» إخراج ماتيو جاروني.

منافسة بين ليا سيدو وجيسيكا تشاستين على أفضل ممثلة بـ «فينيسيا» السينمائي

أما جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج قد يحصل عليها الليلة النجم الأمريكي برادلي كوبر عن تجربته الإخراجية الثانية «Maestro»، كما يقترب من الجائزة المخرج برتران بونيلو عن فيلمه «La Bête»، وتنافس الفرنسية ليا سيدو على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «La Bête» أمام الأمريكية جيسيكا تشاستين عن دورها في فيلم «Memory».

أما جائزة أفضل ممثل يقترب منها الدنماركي مادس ميكلسن عن دوره في فيلم «The Promised Land»، ولكن قد يفوز بها أيضا مارك روفالو عن فيلم «Poor Things»، وفي جائزة ئزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل أو ممثلة شابة جديدة تعتبر كايلي سبايني هي الأقرب عن دورها في فيلم «Priscilla».

جائزة أفضل سيناريو

الأقرب للفوز بجائزة أفضل سيناريو فيلمي «Memory» لـ ميشيل فرانكو أو «The Promised Land» لـ أندرس توماس جنسن، نيكولاي أرسيل.