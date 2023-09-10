إشادات واسعة بفيلم «Poor Things» بعد حصوله على الأسد الذهبي.. «ملحمة كوميدية»

حصل فيلم «Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس، على جائزة الأسد الذهبي في ختام فعاليات الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ويعتبر من الأفلام الأبرز المتوقع مشاركتها في سباق جوائز أوسكار 2024 حيث من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية بحلول ديسمبر المقبل.

وحاز فيلم Poor Things على مراجعات إيجابية من النقاد حيث حصل على نسبة 98% على موقع التقييمات الشهير «Rotten Tomatoes»، وجاء عن الفيلم: «فيلم خيالي إلى حد كبير ومبهج فوق العادة، جولة رائعة وغريبة للمخرج يورجوس لانثيموس والنجمة إيما ستون»، بينما قالت ستيفاني زاكارك من مجلة «Time» أنّ «Poor Things» هو أفضل فيلم لـ«لانثيموس»، حتى الآن، بينما وصف الناقد بيتر برادشو من صحيفة «الجارديان» الفيلم بأنّه «ملحمة كوميدية مليئة بالموهوبة».

تفاصيل فيلم «Poor Things»

فيلم «Poor Things» مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب ألاسدير جراي، الصادرة عام 1992، سيناريو توني ماكنمارا وإخراج يورجوس لانثيموس، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود، بينهم: إيما ستون إلى جانمارك روفالو، وويليم دافو، ورامي يوسف، وكريستوفر أبوت، وجيرود كارمايكل.

تدور أحداث الفيلم حول الشابة «بيلا» التي يتم إعادتها إلى الحياة مرة أخرى بعد انتحارها، على يد العالم الدكتور جودوين باكستر، في البداية كانت «بيلا» حريصة على التعرف على العالم من حولها تحت حماية «باكستر»، ولكن مع رغبتها في رؤية المزيد، تهرب مع المحامي الماهر «دنكان ويديربيرن» في رحلة لاستكشاف الذات متحررة من كل القيود.