زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية.. ما القصة؟

قال عيد الطرزي، أستاذ علوم الزلازل والكوارث الطبيعية بالجامعة الهاشمية في الأردن، إن قوة زلزال المغرب تعادل 25 قنبلة نووية، من ناحية كمية التفجير التي تسببها هذه القنابل، مشيراً إلى أن زلزالاً بقوة 7 درجات على مقياس ريختر «قوي للغاية»، وقادر على إنتاج تسارع أرضي في بؤرة الزلزال، يتراوح بين 200 إلى 300 سم مربع في الثانية، وهو قادر على تدمير المنشآت، خاصة تلك التي لم تصمم بشكل مقاوم للزلازل، ولم تكن أساساتها مدروسة بشكل جيد من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية، بحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

لا تأثير لزلزال المغرب على الدول المجاورة

واستبعد «الطرزي» أن يكون زلزال المغرب قد تسبب في أي آثار تحفيزية للفوارق النشطة في المنطقة المحيطة، خاصة في دول شمال أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط، بحيث يحفز أو يؤدي إلى حدوث زلازل مدمرة مشابهة في المنطقة، موضحاً أن مقياس ريختر هو مقياس ومعادلة رياضية تم تعميمها وتطويرها بعد وضعها، حيث تبدأ من درجة 1 ريختر، وهي ضعيفة جداً ولا يمكن للبشر الشعور بها، وتشعر الأجهزة بها فقط، وتنتهي عند 9 درجات، وهي قوة كبيرة وهائلة، لكنها نادرة الحدوث.

أستاذ علوم الكوارث الطبيعية: من الصعوبة التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها

وأكد أستاذ علوم الزلازل والكوارث الطبيعية أنه من الصعب التنبؤ بمثل هذه الزلازل قبل وقوعها، حيث أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل العلماء غير قادرين على معرفة موعد حدوثها، حيث لا يوجد الكثير من المقدمات لحدوثه، لكن في بعض الأحيان، وهي قليلة، قد يسبق الزلازل ازدياد في النشاط، وتحدث زلازل صغيرة بقوة قليلة بحدود 3 أو 4 درجات، قبل الزلزال الرئيسي.