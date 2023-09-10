لماذا جاءت قوة زلزال المغرب مفاجئة؟.. معهد الجيوفيزياء بالرباط يكشف السبب

قال ناصر جبور مدير المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، إن الزلزال الأخير في المملكة كان الأكثر قوة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأوضح أن مركز زلزال المغرب لم يكن مفاجئا، لكن قوته كانت مفاجئة مقارنة بزلازل تاريخية أخرى.

تأخر لسنوات بالنسبة للدورة الزلزالية القديمة

وأضاف في تصريحات لقناة العربية الإخبارية، أن «قوة زلزال المغرب بلغت درجة لم تكن في الحسبان حتى لمن درس الجيولوجيا وعلم الزلازل»، مشيرا إلى أن قوته يمكن تفسيرها بأنه جاء متأخرا لسنوات بالنسبة للدورة الزلزالية القديمة.

قوة الهزات الارتدادية

وأوضح جبور أن الزلزال الرئيسي في المغرب تبعته هزات ارتدادية متسلسلة ومستمرة بشكل كبير، كانت شدة أقواها 5.9 درجة على مقياس ريختر في إقليم الحوز.

وأشار إلى استمرارية الهزات الارتدادية لكن على فترات زمنية متباعدة، لكن لا يمكن الشعور بها بنسبة 100%، موضحا أن هناك توزيعا جغرافيا لهذه الهزات على شكل إكليل يحيط بالبؤرة الرئيسية للزلزال، لكنها تقل مع مرور الوقت.