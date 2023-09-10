جنايات سوهاج: المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لطالب بتهمة الاتجار بالمخدرات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما يتضمن معاقبة «خ. م» طالب، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين، كما عاقبته أيضا بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه، بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز أخميم.

قيام المتهم بالاتجار في الهيروين وترويجه على عملائه

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بورود معلومات ضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

القبض على الطالب وبحوزته 12 لفافة

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على الطالب وبحوزته 12 لفافة من الهيروين وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.