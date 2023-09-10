إزالة 5 مبانٍ مخالفة بمساحة 760 مترا في حملة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج 5 حالات إزالة بمركز طهطا، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها بمراكز سوهاج.

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بحديثه لـ«الوطن»، إنه تم إيقاف حالات البناء المخالف التي تم رصدها عبر فرق الرصد المكاني ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

5 حالات إزالة أبنية مخالفة بطهطا

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن حالات الإزالة بينها حالة بناحية بندر طهطا بمساحة 150 مترا وحالة إزالة بناحية مجلس قروى بنجا على مساحة حوالى 130 مترا تقريباً، وحالة إزالة بقرية شطورة لمساحة 200 متر وحالة إزالة شدة خشبية بمساحة 100 متر، فضلا عن حالة بناء مخالف بساحل طهطا على مساحة 180 مترا.

التصدي لمخالفات البناء بطهطا

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بأن الوحدة مستمرة في التصدى لمخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية والتطور العمراني بالمركز، وشارك بالحملة أحمد ثروت نائب رئيس المدينة، ووائل أبوعلي، رئيس قرية بنجا، ومسؤولو حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة المحلية.