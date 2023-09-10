حملة مكبرة بحي الجمرك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لـ «الوطن» إنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، ومراقبة الأسعار، والإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات ومواصلة الحملات الانضباطية بنطاق الأحياء شن حي الجمرك حملة مكبرة على الأسواق والمحال لضبط الأسعار وتحرير محاضر وغرامات للمخالفين طبقًا للقانون.

وأوضحت رئيس حي الجمرك أن الحملة المكبرة ضمت المهندس إسلام عوده مدير عام الإدارة العامة للتدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي، والتفتيش من قبل مسئولي كل من مفتش الأغذية، والرصد البيئي بالمحافظة، والطب البيطري، تموين الجمرك، الأمن الصناعي، مكتب العمل، التفتيش الصيدلي، وشركة الصرف الصحي والمياه ونهضة مصر، والإدارات المعنية بالحي «إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع واللجان والمجالس، والرصد البيئي، والطرق وشئون البيئة والإيرادات، والعلاقات العامة والإعلام».

تحصيل 25 ألف جنيه غرامات وغلق صيدليات

وأشارت نهى خليفة، إلى أن الحملة استهدفت شارع وكالة الليمون، وسوق الميدان، وأسفرت عن تحصيل 25 ألف جنيه غرامة فورية، تحرير 13 محضرا، 25 إنذارا متنوعا.

كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات، وأسفر عنها غلق إداري لعدد 2 صيدلية.

وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 207 حالة إشغال، وسحب عينة غذائية من قبل مسئول الصحة ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.