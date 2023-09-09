ضبط 3368 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن ضبط 2788 مخالفة للمخابز بينها 851 مخالفة خبز ناقص الوزن، 405 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 41 توقف عن التشغيل، 22 تصرف وتجميع في حصص الدقيق المدعم، 88 مخالفة عدم وجود سجلات، بالإضافة إلى 1381 مخالفة أخرى.

ضبط مخالفات داخل محلات جزارة

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 580 مخالفة بالأسواق، شملت 97 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و85 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 21 مخالفة صلاحية، 17 مخالفة تراخيص، 22 مخالفة جزارة، 129 سلع مجهولة المصدر، 14 مخالفة مواد بترولية، و10 مخالفات غش تجاري، و69 مخالفة لتجار تموينيين، بالإضافة إلى 116 مخالفة أخرى.

تكثيف الحملات على الأسواق

و أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرا إلى وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.