تنفيذ 84 ألف حكم قضائي في حملات أمنية على تجار المخدرات و«العصابات»

أسفرت حملات وزارة الداخلية عن ضبط 296 قضية مواد مخدرة لـ331 متهما، وضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 162 متهما، وتنفيذ 83831 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين ارتكبوا حادثين.

كما تمّ ضبط 39 متهمًا هاربا، و14 متهما بأعمال بلطجة، و295 دراجة نارية مخالفة، و22950 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.