ضبط 30 طن أغذية فاسدة في حملات تفتيشية مكبرة بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة تفتيشية مكثفة ضمن أنشطة حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة.

المرور على 378 منشأة غذائية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، شنت حملات تفتيشية شملت المرور على عدد 378 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

ضبط مخالفات في الحملات

وأسفرت الحملات عن الآتي:

- إعدام 29 طنا و846 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومرفوضة صحيا.

- سحب 130 عينة لفحصها معمليا للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 120 عاملا لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

- عمل تثقيف صحي للعاملين عن النظافة الشخصية والطرق السليمة لتداول المادة الغذائية.

- اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 93 محضر جنحة صحية حيال المنشآت المخالفة لاشتراطات النظافة.