«الفاو» تتوقع ارتفاع الإنتاج العالمي من الحبوب وتراجع القمح

توقعت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» زيادة الإنتاج العالمي من الحبوب للعام الحالي ليصل لنسبة 0.9%، ويزيد على العام السابق ليبلغ 2815 مليون طن، ليساوي الإنتاج الذي تحقق في عام 2022، إلا أنَّه من المتوقع تراجع الإنتاج العالمي من القمح بنسبة 2.6% عن عام 2022.

توقعات بارتفاع إجمالي إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 2.7%

أوضحت المنظمة في تقرير لها، أنَّه من المرتقب ارتفاع إجمالي إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 2.7%، ليصل إنتاج الذرة لرقم قياسي جديدًا قدره 1215 مليون طن، بدعم من الغلات الوافرة في البرازيل وأوكرانيا.

اما الأرز، فقد أشارت المنظمة إلى أنَّه رغم التراجع الطفيف منذ يوليو الماضي فمن المرتقب للإنتاج العالمي من الأرز في الفترة 2023-2024 أن يرتفع بنسبة 1.1% عن الموسم السابق.

وعن التوقعات بالمخزونات العالمية للحبوب خلال العام 2023-2024 فمتوقع أن يصل لـ878 مليون طن بزيادة سنوية قدرها 2.2%، ما يشير إلى أنَّ نسبة مخزونات الحبوب التي يمكن استخدامها سوف تصل إلى 30.5%، معتبره إياه بالمستوى الإيجابي عالمياً.

زيادة في مخزونات الأرز بسبب الهند والصين

توقعت المنظمة أن تصل المخزونات العالمية من الأرزّ لتصل إلى 198.1 مليون طن، مدفوعة بالهند التي تستطيع أن تحتفظ مع الصين بما يقرب من ثلاثة أرباع هذه الكمية، على غرار ما حصل في المواسم السابقة.

كما خفّضت المنظمة من توقعاتها للتجارة العالمية بالحبوب للفترة من 2023-2024 لتصل إلى 466 مليون طن، بانخفاض قدره 1.7% عن موسم التسويق السابق.

كما توقعت المنظمة انخفاض كميات القمح والذرة المتداولة جراء جملة من الأسباب، بما فيها انخفاض صادرات أوكرانيا بسبب الاضطرابات التجارية المرتبطة بالحرب المستمرة.

وخفضت «المنظمة» من توقعاتها للتجارة العالمية بالأرزّ مقارنة بأرقام يوليو نظرًا إلى تصعيد القيود على التصدير من قبل الهند.