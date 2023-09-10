الرئيس الإيطالي يعلن تضامن بلاده مع ضحايا زلزال المغرب

أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في رسالة بعثها إلى ملك المغرب محمد السادس، عن تعازيه لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن بالمملكة وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

الرئيس الإيطالي: نحن قريبون منكم بمشاعر التضامن الحقيقي

وقال ماتاريلا: «أنباء الزلزال الذي ضرب المغرب أثارت حزنا شديدا لدى جميع الإيطاليين وفي نفسي شخصيا، في هذا الظرف المؤلم للغاية الذي يعيشه الشعب المغربي الصديق، أود أن أبعث إليكم والحكومة وجميع أسر الذين فقدوا أرواحهم، تعازي إيطاليا العميقة ومواساتي».

وأضاف: «نحن قريبون منكم بمشاعر التضامن الحقيقي ونتمنى للجرحى الشفاء التام، مع استعدادنا للمساهمة في أعمال الإنقاذ المعقدة»، حسبما أفاد موقع «ديكود 39» الإيطالي.

ميلوني: إيطاليا مستعدة لدعم المغرب في كارثة الزلزال

من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، عن قربها وتضامنها مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، ومع عائلات الضحايا والشعب المغربي.

وأعربت ميلوني عن استعداد إيطاليا الكامل لدعم المغرب في هذه الحالة الطارئة، وفقا لبيان لقصر كيجي الإيطالي «مقر الحكومة الإيطالية».