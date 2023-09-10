أستاذ جيولوجيا: المغرب سيشهد هزات ارتدادية أخرى أقل من شدة الزلزال الأول

قال الدكتور بدر الصفروي، أستاذ جيولوجيا، إنّ زلزال المغرب يصنف في خانة الزلازل القوية جدا، حيث سجل 7 درجات على مقياس ريختر، وخلّف خسائر عديدة في الأرواح والبنية التحتية.

وأضاف الصفروي، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلاميين شيرين غسان وفادي غالي: «حينما نتحدث عن زلزال قوي بهذه الدرجة، نتوقع هزات ارتدادية تلي هذا الزلزال، ومن الهزة الأولى وحتى الآن جرى تسجيل عشرات الهزات الارتدادية».

وتابع أستاذ جيولوجيا، أنّ الهزات الارتدادية تكون في الغالب أقل شأنا من الهزة الرئيسية، وتزداد خطورة الهزات الارتدادية في المنازل التي أضعفها الزلزال الأول، لافتًا إلى أنّ الهزات الارتدادية كثيرة، ولا يمكن توقع مدى شدتها.

وأعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب عقب كارثة الزلزال، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ووجّه ملك المغرب، محمد السادس، بتشكيل لجنة وزارية لإعادة بناء المنازل المدمرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن الديوان المغربي، وفقا لما نقلته القناة، بأنّه سيتم التكفل فوريا بالأشخاص دون مأوى، كما أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد المصابين إلى 2059 شخصا.