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فتح باب استقبال الأفلام المشاركة في ملتقى «رؤية لسينما الشباب»

كتب:

إلهام الكردوسي
04:31 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الدكتور خالد عبدالجليل

الدكتور خالد عبدالجليل

أعلن الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، أنَّ المركز القومي للسينما فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً.

يشارك في الملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي أو مشاريع تخرج الجامعات والاكاديميات المصرية المختلفة، على أن تكون سنة الإنتاج 2022- 2023، ويشمل الملتقى 3 مسابقات وهي مسابقة الفيلم التسجيلي حتى 30 ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى 15 ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى 30 ق.

ملتقى رؤية لسينما الشباب

ملتقى رؤية لسينما الشباب شارك بدوته الأولى 36 فيلمًا قصيرًا وتسجيلياً، وشارك بالدورة الثانية 30 فيلما قصيراً وتسجيلياً وشارك بالدورة الثالثة 24 فيلما، وشارك بالدورة الرابعة 28 فيلماً.

وحاز على جوائز الدورة الرابعة والتي أقيمت بأغسطس 2022 فيلم باب الدنيا إخراج عبدالرحمن محمود وإنتاج هالة القوصي في فئة أفضل فيلم تسجيلي وفيلم باب الدنيا إخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى 30 ق وفيلم آخر يوم إخراج وإنتاج أحمد دحروج.

وأوضحت صفاء مراد مديرة الملتقى أنَّ الأفلام يجرى استقبالها من خلال هذا الرابط.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي