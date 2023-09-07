«مساء DMC» يكشف عن تفاصيل جلستين للجنة الثقافة بالحوار الوطني اليوم

استعرضت مراسلة برنامج «مساء dmc» تفاصيل الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، الذي كان مخصصًا للمحور المجتمعي، حيث أوضحت أنه تم انعقاد جلستين للجنة الثقافة والهوية، وكانت في غاية الأهمية، وحددت موضوعاتهما مناقشة كل ما هو له علاقة بالتحديات التي تواجه المجالات المختلفة والفنية تحديدًا.

تحديات السينما والدراما التليفزيونية

وأضاف أن الجلسة الأولى كانت في الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتم تخصيصها لمواجهة تحديات السينما والدراما التليفزيونية بعنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول»، أما عن الجلسة الثانية، فقد بدأت في السادسة مساءً واستمرت حتى الثامنة والنصف مساءً وتم تخصيصها للمسرح والموسيقي والغناء.

عدد كبير جدا من الفنانيين

وتابعت «الجلستين كانوا بحضور عدد كبير جدا من الفنانين في مجالات مختلفة بالإضافة إلى كلمات أثرت النقاش وبعض الأطروحات والنقاشات الخاصة بمواجهة القرصنة الإلكترونية، الذي يشكل تحديا أمام صناع المحتوى بشكل عام والمحتوى الفني بشكل خاص».

وأستكملت «كانت هناك أطروحات خاصة بإدراج الفن ومادة الموسيقي والغناء مادة أساسية في المدارس للارتقاء بالذوق العام، كما اقترح بعض الفنانين وجود استوديوهات أكثر تطويرًا وزيادة الاستوديوهات المتطورة المصرية، ووجود أماكن مخصصة لغناء الفنانين الشباب والفرق الموسيقية الناشئة لدعم الفنانين الشباب والاهتمام باللغة العربية لعودة السماع للموسيقي الشرقية بنفس القوة».