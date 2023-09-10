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«الوطنية للانتخابات» تعقد اجتماعا لدراسة المتطلبات اللوجستية لانتخابات الرئاسة

كتب:

محمد عيسى
04:50 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، جرى خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توفير متطلبات الانتخابات 

وكلّف رئيس الهيئة، الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بجميع الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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