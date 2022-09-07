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خبير تحول رقمي يطالب بتدريس علوم البيانات بالإعدادية: مهمة في اتخاذ القرارات

كتب:

هاجر عمر
03:48 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
علوم البيانات

علوم البيانات

قال الدكتور أشرف صلاح الدين مستشار التحول الرقمي والابتكار، إن علوم البيانات وتحليلها واستنباط المؤشرات منها، أصبح مهما في الوقت الحالي، كاشفًا عن وجود عجز بالعاملين في هذا المجال، ليس فقط على مستوى مصر والوطن العربي، بل أيضًا على مستوى العالم أجمع.

علوم البيانات مهمة لاتخاذ القرارت الصحيحة

أضاف صلاح الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن اهتمام الجامعات المصرية بمجال البيانات، متمثلة في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، التي طرحت برنامج علوم البيانات للدراسة بالدراسات العليا، أمرا في غاية الأهمية، لأن امتلاك المعلومة يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب، إضافة إلى إمكانية حل العديد من المشكلات بل تجنبها أيضًا، مثل معلومة أن استخدام الكهرباء يزداد في وقت معين من العام، وبناءً عليها يتم اتخاذ بعض القرارات المناسبة.

نأمل في دراسة علوم البيانات بالإعدادية

أعرب مستشار التحول الرقمي والابتكار، عن أمله أن لا تقتصر الدراسة بهذا التخصص على طلاب الدراسات العليا، بل أن يكون متاح لتعليم الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية لتأهيل النشئ، لافتًا إلى أن الأجيال الحالية لديها الوعي الكافي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، بعكس الأجيال الماضية، من خلال استخدام الموبايل واللاب توب.

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