الاتحاد البرلماني الدولي: الشباب يضعون أسس المستقبل.. وعليهم اتخاذ القرارات

قال دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إنه من دواعي سروره أن يشاهد هذا الحشد، مطالبا شباب البرلمانيين، بضرورة العمل واتخاذ القرارات يومًا بعد يوم، لأنهم قادة المستقبل لهذا العالم.

إشادة بجهود شباب البرلمانيين لحل المشكلات

أضاف باتشيكو، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، في شرم الشيخ، أن ما يتقرر الآن سوف يؤثر على الغد، موضحا أنه سيضع أسس العالم بالمستقبل.

وأشا بالتزام الشباب بالسياسات لتحقيق رفاهية الشعوب، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها هذه الشعوب، إضافة إلى السعي لحل المشكلات التي يشهدها العالم أجمع.

دعم شباب البرلمانيين بالعالم

أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي، سيعمل دائمًا على دعم شباب البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، من خلال الوقوف إلى جانبهم والعمل معهم.

وعبر عن تفهمه بأن الجميع يعمل كأنهم داخل مؤسسة واحدة، لافتًا إلى وجود برلمانيين يبلغون من العمر 30 عامًا: «لذلك يتم العمل ليس فقط على ما مضى بل ما هو قادم».