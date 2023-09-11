6 ملايين و890 ألف مستفيد من البطاقات التموينية في محافظة القاهرة

كشفت مديرية التموين بالقاهرة، أن عدد السكان المستفيدين من بطاقات التموين بالمحافظة بلغ أكثر من 6 ملايين و890 ألف مستفيد، وبلغ عدد المنتج من رغيف الخبز للمحافظة 17758092 رغيفا، وبلغ نصيب الفرد من الخبز المدعم 3 رغيف في اليوم على مستوى المحافظة، وأكبر نصيب للفرد من الخبز كان بالمدن الجديدة حيث بلغ 6 أرغفة في اليوم، ثم المنطقة الشرقية بنصيب 4 أرغفةفي اليوم، بينما أقل نصيب للفرد من الخبز كان بالمنطقة الشمالية والغربية بنصيب رغيفين في اليوم لكل منهما ثم المنطقة الجنوبية بنصيب 3 أرغفة في اليوم.

البطاقات التموينية

وأشار تقرير مديرية التموين إلى أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة بلغ 2136486 بطاقة تموينية، وأكبر نسبة مستفيدين من البطاقات التموينية توجد في المنطقة الجنوبية بنسبة 31%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 29% وذلك من إجمالي عدد بطاقات التموين على مستوى المحافظة، بينما أقل نسبة مستفيدين من البطاقات التموينية توجد في المدن الجديدة بنسبة 1% يليها المنطقة الغربية بنسبة 12% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 27% وذلك من إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى المحافظة.

عدد المستفيدين

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في الأحياء كالتالي:

مصر الجديدة 70746

النزهة 75476

مدينة نصر 191122

المطرية 505014

عين شمس 386080

السلام1 عدد233099

السلام 2 عدد المستفيدين 67327

المرج 474093

غرب القاهرة 11797

عابدين 43030

الأزبكية 21996

وسط القاهرة 163411

الموسكي 33656

باب الشعرية 78121

الوايلي 173224

بولاق 97269

منشأة ناصر 188312

شبرا 87573

الساحل 368788

روض الفرج

211921

الزيتون والأميرية 317171

حدائق القبة 319682

الشرابية 270896

الزاوية 291149

السيدة زينب 171189

الخليفة 155023

المقطم 55779

مصر القديمة 267457

البساتين 322992

دار السلام 314973

المعادي وطرة 108676

حلوان 491804

المعصرة 110556

التبين 68291

15 مايو 70599

القاهرة الجديدة47492

الشروق 16199

بدر 8945