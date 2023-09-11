6 ملايين و890 ألف مستفيد من البطاقات التموينية في محافظة القاهرة
كتب:
وائل فايز
02:01 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
بطاقةتموين
كشفت مديرية التموين بالقاهرة، أن عدد السكان المستفيدين من بطاقات التموين بالمحافظة بلغ أكثر من 6 ملايين و890 ألف مستفيد، وبلغ عدد المنتج من رغيف الخبز للمحافظة 17758092 رغيفا، وبلغ نصيب الفرد من الخبز المدعم 3 رغيف في اليوم على مستوى المحافظة، وأكبر نصيب للفرد من الخبز كان بالمدن الجديدة حيث بلغ 6 أرغفة في اليوم، ثم المنطقة الشرقية بنصيب 4 أرغفةفي اليوم، بينما أقل نصيب للفرد من الخبز كان بالمنطقة الشمالية والغربية بنصيب رغيفين في اليوم لكل منهما ثم المنطقة الجنوبية بنصيب 3 أرغفة في اليوم.
البطاقات التموينية
وأشار تقرير مديرية التموين إلى أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة بلغ 2136486 بطاقة تموينية، وأكبر نسبة مستفيدين من البطاقات التموينية توجد في المنطقة الجنوبية بنسبة 31%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 29% وذلك من إجمالي عدد بطاقات التموين على مستوى المحافظة، بينما أقل نسبة مستفيدين من البطاقات التموينية توجد في المدن الجديدة بنسبة 1% يليها المنطقة الغربية بنسبة 12% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 27% وذلك من إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى المحافظة.
عدد المستفيدين
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في الأحياء كالتالي:
مصر الجديدة 70746
النزهة 75476
مدينة نصر 191122
المطرية 505014
عين شمس 386080
السلام1 عدد233099
السلام 2 عدد المستفيدين 67327
المرج 474093
غرب القاهرة 11797
عابدين 43030
الأزبكية 21996
وسط القاهرة 163411
الموسكي 33656
باب الشعرية 78121
الوايلي 173224
بولاق 97269
منشأة ناصر 188312
شبرا 87573
الساحل 368788
روض الفرج
211921
الزيتون والأميرية 317171
حدائق القبة 319682
الشرابية 270896
الزاوية 291149
السيدة زينب 171189
الخليفة 155023
المقطم 55779
مصر القديمة 267457
البساتين 322992
دار السلام 314973
المعادي وطرة 108676
حلوان 491804
المعصرة 110556
التبين 68291
15 مايو 70599
القاهرة الجديدة47492
الشروق 16199
بدر 8945