«تموين القاهرة»: 218 جمعية تعاونية تخدم المواطنين بالمحافظة

أكدت مديرية التموين بالقاهرة وجود 218 جمعية تعاونية استهلاكية بالمحافظة، وبلغت نسبة الجمعيات الاستهلاكية بمناطق المحافظة منها المنطقة الغربية وبها أعلى نسبة جمعيات 62%، تليها المنطقة الجنوبية 19.7% ثم المنطقة الشرقية 9.2% والمدن الجديدة وبها أقل نسبة وبلغت 1.8% تليها المنطقة الشمالية بنسبة %8.3 وذلك من إجمالي الجمعيات بالمحافظة، وبلغت نسبة الجمعيات المنزلية؛ المنطقة الشرقية وبها أعلى نسبة جمعيات 15.1%، تليها المنطقة الشمالية 11.9% ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 9.2%، أما المنطقة الغربية وبها أقل نسبة 0.5% تليها المدن الجديدة بنسبة 0.9% وذلك من إجمالي عدد الجمعيات المنزلية على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الأسر 2550923 على مستوى القاهرة.

وتابع تقرير تموين القاهرة، أن عدد الأسر بالمنطقة الشرقية 995402.75 أسرة، وبها 20 جمعية استهلاكية، و33 جمعية منزلية لخدمة المواطنين بتوفيرالسلع، وفي المنطقة الغربية عدد الأسر 187612.75 وبها 52 جمعية، وفي المنطقة الشمالية 451175 أسرة وبها 44 جمعية، والمنطقة الجنوبية تضم 805509 أسرة وبها 63 جمعية استهلاكية تموينية.