هل يقتصر الكارت الموحد على حاملي البطاقات التموينية فقط؟

تبدأ الهيئة القومية للبريد، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، تطبيق منظومة الكارت الموحد قريبا في محافظة بورسعيد، كأولى المحافظات التي سيتم بدء تجربة المنظومة الجديدة بها على عدد من المواطنين المستفيدين من الخدمات الحكومية المميكنة.

الكارت الموحد لا يقتصر على حاملي البطاقات التموينية

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن الكارت الموحد لا يقتصر تطبيقه فقط على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وإنما يستطيع أي مواطن لا يمتلك البطاقة التموينية أن يتقدم لهيئة البريد بطلب الحصول على الكارت الموحد، كي يستفيد من دمج الخدمات الحكومية التي يحصل عليها من خلال كارت مواحد.

خدمات حكومية مميكنة

وأوضحت المصادر، أن خدمات الكارت الموحد لا تشمل التموين فقط سواء صرف السلع التموينية أو الخبز، وإنما يستطيع المواطن الحاصل على الكارت الموحد أن يستفيد من خلاله بخدمات التأمين الصحي أو خدمات صرف المعاشات من البريد أو السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي، مضيفة: «من هنا لا يقتصر فقط الكارت الموحد على أصحاب البطاقات التموينية، وإنما سيكون متاح لأي مواطن يطلب الحصول عليه، بعد فتح حساب في البريد باسم وبيانات طالب الكارت».