وزارة الطيران تعقد جلسة للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي

أعلنت وزارة الطيران المدني، عقد جلسة للاستماع والتشاور الجماهيري، حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة، غدا الاثنين، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني.

وأعلنت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، أن زيارة الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني وقيادات الشركة، تهدف للوقوف على آخر مستجدات العمل بمطار الغردقة الدولي والتي انتهت منها الشركة مؤخرا.

تطوير منطقة التوسعات الجديدة

وأكدت المصادر، أن الشركة المصرية للمطارات بقيادة الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، انتهت من تطوير منطقة التوسعات الجديدة، بصالة السفر الداخلية بمبنى الركاب رقم 2 وصالة الـ«VIP» ومشروع مبنى الركاب رقم 1، ومشروع الاستندات بمبنى الركاب رقم 1، ومشروع الكاميرات بمنطقة تفتيش السيارات.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة تفقد منطقة الإجراءات والتفتيش بصالات السفر والوصول، للوقوف على سير العمل ومتابعة العاملين أثناء تنفيذ كافة إجراءات السفر والوصول الخاصة بالمسافرين والسائحين.

تطوير مستمر ودائم بمختلف المطارات المصرية

كان الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أعلن أن اجتياز مطار الغردقة الدولي، مراجعة الجهة المانحة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل IMS، جاء في ضوء حرص العاملين بالشركة على التطوير المستمر والدائم بمختلف المطارات المصرية لتطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية بصالات السفر والوصول، وصولا لأعلى جودة ممكنه من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئي، تنفيذًا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، برفع مستوى السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن مطار الغردقة حظى مؤخرًا بإشادة الجهة المانحة لتطبيق نظام الإدارة المتكامل IMS، في ضوء التطوير المستمر والجهود المبذولة من قيادات وإدارة مطار الغردقة الدولي وجموع العاملين به للحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية، طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة وISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.