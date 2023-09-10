علي الحجار يروج لحفل مئوية سيد درويش (فيديو)

روج الفنان علي الحجار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفل مئوية سيد درويش، والمقرر إذاعته مساء اليوم.

ونشر علي الحجار البرومو الدعائي للحفل، وعلق عليه: «برومو حفل مئوية سيد درويش اليوم الساعة 8 ونصف برعاية نقابة الصحفيين».

احتفالية مئوية سيد درويش

ويحيي الفنان الكبير علي الحجار احتفالية نقابة الصحفيين التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان «مئوية فنان الشعب»، وذلك اليوم الأحد برعاية قناة «الحياة».

ومن المفترض أن يقدم الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية عددا من أهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.